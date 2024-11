Motorista de aplicativo se engana e embarca com criança sozinha em Fortaleza; veja vídeo

Após o tumulto, a criança foi entregue em segurança à mãe, informou a Polícia Militar do Estado do Ceará Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Um motorista por aplicativo embarcou com uma criança por engano, enquanto a mãe do menino se despedia de uma terceira pessoa, que estava na porta da residência. O caso ocorreu nesta quinta-feira, 7, no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o momento em que o motorista chega ao local de partida e aguarda a mãe do menino embarcar no veículo. Ela guarda os pertences do filho no carro e, em seguida, acomoda a criança no banco traseiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em seguida, a mulher fecha a porta do veículo e retorna para a entrada da casa, onde se despede de uma terceira pessoa. Quando está se dirigindo para o carro novamente, o motorista dá partida com a criança, deixando a mulher para trás.

Veja Quando o carro sai, a mãe do menino levanta a mão e acena na tentativa de alertar ao motorista que a criança embarcou sozinha no veículo. O homem, por sua vez, segue o itinerário. Conforme a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE), uma equipe do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) foi acionada para atender à ocorrência. De acordo com a corporação, a solicitante alegou que o veículo teria partido antes que ela pudesse embarcar, levando o filho menor desacompanhado.

Após receber a denúncia, as equipes da PMCE, com o apoio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), iniciaram o monitoramento do veículo, um Renault Sandero vermelho, que foi interceptado nas proximidades de um supermercado. A PM-CE informou que a criança e o motorista foram conduzidos ao 19º Distrito Policial, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência (B.O) a fim de dar início a apuração dos fatos. O menino foi entregue em segurança à mãe. Denúncias A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.