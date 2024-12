Vigilância suspende venda de água mineral após identificar bactérias no MT

A marca de água mineral Kanindé foi suspensa pela Vigilância Sanitária de Mato Grosso após a contaminação de garrafões de 20 litros com bactérias

Uma marca de água mineral com sede em Mato Grosso foi autuada e, consequentemente, suspensa pela Vigilância Sanitária local após queixas de que um lote de garrafões de 20 litros estaria contaminado com bactérias .

A medida foi colocada em vigor na segunda-feira, 23, e a marca Kanindé foi designada a recolher todo o lote 42 no estado. As análises foram realizadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacen-MT), que constatou a contaminação, a qual pode representar um risco à saúde dos consumidores.

Além de notificar a empresa, a Vigilância Sanitária realizará também um monitoramento contínuo da qualidade da água em outros produtos. O provável acesso a essa bactéria pode ter ocorrido durante o enchimento de recipientes, sem a adoção das práticas adequadas de higiene durante o processamento.

Recolhimento do produto

Com a suspensão total da venda de seus garrafões, a nota técnica da Coordenadoria de Vigilância Sanitária estabeleceu uma série de normas e providências a serem adotadas a partir do recolhimento e da prestação de contas aos clientes que adquiriram o produto.



Recall do lote 42, obrigando os estabelecimentos varejistas a recolherem o produto contaminado;

Exigência de ações corretivas pela empresa responsável, incluindo ajustes no controle de qualidade e na higienização das instalações;

Monitoramento contínuo da qualidade da água envasada pela empresa para prevenir futuros problemas.

Vale salientar que os consumidores que possuam algum garrafão da marca Kanindé com o registro do lote 42 devem interromper o uso imediatamente e entrar em contato com o ponto de venda para devolução.