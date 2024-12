Lotes de Mucilon são recolhidos por ter toxina; veja lista e o que fazer

Nestlé anuncia o recolhimento de lotes do "Meu Primeiro Lanchinho" após identificar níveis de aflatoxinas acima do permitido por lei

Com foco no público infantil, o produto ‘Meu Primeiro Lanchinho’, da linha Mucilon da Nestlé, terá lotes recolhidos após testes detectarem níveis elevados de aflatoxinas — substâncias tóxicas produzidas por fungos — acima do permitido pela legislação brasileira, conforme anunciou a empresa.

O snack introdutório voltado para crianças teve os lotes afetados identificados nos sabores Snack Morango e Banana e Snack Laranja e Banana.