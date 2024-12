Curso de Papai Noel? Escola atua há 30 anos no Brasil e estima que alunos ganhem até R$ 15 mil no Natal

São ministrados workshops para capacitação dos alunos na interpretação do Papai Noel / Crédito: Reprodução/Escola de Papai Noel do Brasil

Ser Papai Noel não é fácil, e, se você acha que para tal basta se vestir de vermelho e desejar "Feliz Natal", está completamente enganado. É necessário preparo, saber lidar com público, organizar o figurino e muito mais. Por isso, surgiu, aqui no Brasil, uma escola especializada em formar Papai Noéis. A instituição Escola de Papai Noel do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, existe há mais de 30 anos e detém um currículo de mais de mil bons velhinhos formados e atuantes no mercado.

Muitos dos que já passaram por lá eram aposentados ou desempregados e encontraram no curso uma nova vocação: a de alegrar o fim do ano de milhares de brasileiros. Outros assumem o papel como um extra durante as festividades natalinas.

A formação é totalmente gratuita, mediante processo seletivo, e após a aprovação nos testes finais, os formados podem ser acionadas pela própria Escola de Papai Noel do Brasil para propostas de trabalho com entidades públicas e privadas. Os ganhos dos alunos egressos, conforme projeção da instituição feita ao UOL, variam de R$ 12 mil a R$ 15 mil ao longo das festividades de fim de ano. O valor corresponde a uma estimativa dos ganhos dos alunos com atividades relacionadas ao Natal ao longo de 45 dias entre novembro e dezembro. Visitas de um Papai Noel formado durante a noite do dia 25 ou mesmo na madrugada do dia 24 de dezembro chegam a custar até R$ 6 mil. A maior parte da arrecadação é relacionada a contratantes particulares que desejam uma dinâmica personalizada em alguma empresa, creche, escola ou mesmo em condomínios e casas.

O que é preciso para ser um Papai Noel? O processo de formação dos futuros Papai Noéis começa já com a seleção dos alunos. Para se candidatar a uma das vagas do curso, os candidatos devem ser idosos, ou seja, ter mais de 60 anos, e precisam ter barba e cabelos brancos ou grisalhos, além de estarem dispostos a interpretar o Papai Noel com empenho. Canto, práticas de dicção, interpretação, postura, maquiagem e improvisação são apenas algumas das diversas habilidades treinadas pelos alunos durante as aulas do curso da Escola de Papai Noel no Rio de Janeiro. Os fundamentos teóricos aprendidos são reforçados por exercícios práticos que têm como objetivo principal aperfeiçoar as competências dos alunos e facilitar no entrosamento com o público.



Os integrantes das turmas recebem orientações acerca do tratamento dado às crianças que, na maioria das vezes, têm uma vasta lista de desejos. Além disso, eles aprendem a andar e falar como um Papai Noel e a se esquivarem de perguntas mais "indiscretas" eventualmente feitas pelos pequenos.

A história da Escola de Papai Noel do Brasil A instituição teve início com a união de esforços dos amigos Limachem Cherem e Conrado Freitas, ambos atores, e da figurinista Fátima Tavares, frente à adversidade do baixo movimento nas produções infantis durante o fim do ano. O teatro para crianças no qual o trio trabalhava costumava apresentar uma queda na venda de ingressos no último bimestre do ano, período que compreende os meses de novembro e dezembro. Por esse motivo, em 1993, os amigos se reuniram e trabalharam juntos para a criação de um curso de Papais Noéis.