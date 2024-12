Justiça determina que Ibama devolva macaca apreendida a família do DF

Justiça Federal determina que macaca de estimação seja devolvida a família / Crédito: Reprodução

Por determinação da Justiça Federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambientes e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deverá devolver uma macaca-prego a uma família do Distrito Federal. Anne, como é chamada, era criada como um animal de estimação. O Instituto tem o prazo de 48 horas, que encerra nesta segunda-feira, 23, para devolver a macaca. Caso a medida judicial seja descumprida, uma multa diária de R$ 1 mil deverá ser paga pelo órgão.

Anne estava desde fevereiro deste ano com a família, que afirma ter comprado de um criadouro em Santa Catarina por R$ 30 mil. Enquanto passeavam no shopping com o animal, foram abordados por um fiscal do Ibama.