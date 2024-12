Iza revela rosto da filha, Nala, em novo clipe

Nesta quarta-feira, 18, a cantora Iza lançou o videoclipe “Como Posso Amar Sem Você?”. Para a surpresa dos fãs, a artista revelou o rosto da filha, Nala, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima.

Em seu perfil do Instagram, Iza compartilhou uma prévia do clipe, no qual exibiu a primeira foto do rosto da bebê nas redes sociais.