Motorista de app ameaça passageiros e não os leva por "estarem sujos"

Após se negar a levar o mecânico e seu filho, o condutor acelera o carro, estaciona e desce com uma faca. Em seguida tenta atropelá-los voltando de ré

Um motorista de aplicativo perseguiu passageiros com uma faca após negar uma viagem a eles por estarem com "roupas sujas". O mecânico Kelvy dos Santos e seu filho de 14 anos foram barrados de entrar no veículo em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

O caso aconteceu na última quinta-feira, 12, quando o passageiro solicitou uma corrida para o trabalho. A Polícia Militar (PM) identificou e deteve o condutor.