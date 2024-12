Governador de Sergipe é visto na final da Libertadores durante licença médica

Fábio Mitidieri foi visto com família e amigos em Buenos Aires, na Argentina, para a final da Copa Libertadores / Crédito: Reprodução/X

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi às redes sociais neste domingo, 1º, para prestar esclarecimentos após ser flagrado assistindo à final da Copa Libertadores no sábado, 30, na Argentina. O político estava afastado por licença médica na data do jogo. As imagens do governador começaram a viralizar nas redes sociais. Na captura de imagem feita pela transmissão na TV, o membro do PSD aparece com a camisa do Botafogo no estádio Monumental de Núñez, onde o alvinegro conquistou a taça.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas redes, a primeira-dama, Érica Mitidieri, publicou nos stories do Instagram uma foto do casal celebrando a vitória no campeonato e outra no estádio. Após a repercussão, internautas apontaram uma possível contradição entre a licença médica e a viagem para um evento esportivo.

Internação por pneumonia O político havia anunciado licença médica na terça-feira, 26, em função de sua recuperação de uma pneumonia. Segundo a gestão, a licença seguiu recomendação médica, considerando que o governador passou por uma semana de tratamento após ser internado entre os dias 15 e 17 de novembro para tratar da infecção. "Fala, meu povo! Tirei uns dias para garantir que minha saúde esteja 100% após a pneumonia", postou Mitidieri, informando que seu vice, Zezinho Sobral, assumiria o posto.