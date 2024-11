Jovem soterrado em Salvador é resgatado sem vida após mais de 48 horas

Trabalho de resgate continua em Saramandaia, na Bahia / Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O jovem de 18 anos soterrado após um deslizamento no bairro de Saramandaia, em Salvador, foi localizado e resgatado sem vida pelo Corpo de Bombeiros por volta das 8h15 da manhã desta sexta-feira, 29. O corpo de Paulo Andrade estava no banheiro da casa onde ele morava, segundo voluntários. "Estávamos no local realizando as buscas e, quando a cabeça começou a aparecer, pediram para que a gente saísse da área. Ele estava mais no fundo do imóvel", conta o voluntário Danilo Conceição.

As tentativas de localizar o rapaz somaram mais de 48 horas. Durante a madrugada as equipes conseguiram cavar uma parte maior do imóvel. "Além de descer, a casa caiu e rodou. A esperança que a gente tinha é que ele tivesse conseguido correr do banheiro, porque a informação é que não estava bem do estômago. Então, se trabalhou com a hipótese de que o jovem estaria no corredor, mas Paulo não conseguiu nem sair do local”, diz o voluntário Josué Ferreira. Cerca de 100 pessoas, entre bombeiros militares e moradores locais, participaram da ação ao longo dos dias. Até a noite de quinta-feira, 28, já havia sido movimentada uma quantidade de terra equivalente a 10 caçambas grandes.

Para a retirada do material, foram utilizadas pás e baldes, organizados em uma espécie de cordão humano. Cães farejadores também auxiliaram nas buscas. O jovem ficou soterrado junto com outras três pessoas, que foram resgatadas com vida e levadas para unidades de saúde pelo Samu, após o imóvel em que estavam ser atingido por um deslizamento de terra na manhã de quarta-feira (27). Saiba quem são as vítimas do deslizamento em Saramandaia:

1) Marcelo Heitor, seis anos Filho de Diane Andrade, 33 anos, o pequeno Marcelo Heitor foi a primeira vítima a ser resgatada. Ele foi entubado e encaminhado para o Hospital do Subúrbio. 2) Diane Andrade, 33 anos Diane Andrade tem 33 anos, é cabeleireira e, no tempo vago, trabalha com salgados e doces para festas. Ela mantinha um salão de beleza na varanda de casa, que ficou destruída após o soterramento. Casada, é mãe de Marcelo Heitor, seis anos, e Paulo Andrade, 18 anos. É conhecida na vizinhança por ser religiosa e frequentar a Assembleia de Deus todas as segundas, quartas e domingos. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE). 3) Adriano dos Santos, 30 anos Adriano dos Santos tem 30 anos, é pintor e trabalha com emplacamento de carros. No momento do acidente, ele tinha acabado de retornar para casa em busca do guarda-chuva e foi surpreendido pelo desabamento. É casado e pai de cinco filhos. A esposa, que estava em Feira de Santana, voltou para Salvador assim que soube do acidente. Ele foi socorrido e encaminhado para o HGE.