Corpo de menina que caiu em córrego na Bahia é encontrado

Desde então, buscas aconteciam com objetivo de encontrá-la e o Corpo de Bombeiros confirmou que achou Amanda, já sem vida, no início da tarde de hoje.

Na própria quarta, foram feitas buscas nas tubulações da região. No dia seguinte, a mochila que a garota usava ao cair foi encontra a cerca de 2 km do ponto do acidente, com ajuda de cães farejadores.