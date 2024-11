Buscas para encontrar jovem soterrado na Bahia não têm prazo para acabar

As buscas para encontrar o jovem Paulo Andrade, 18 anos, que ficou soterrado após a casa em que vivia com a mãe e o irmão desabar no bairro de Saramandaia na última quarta-feira (27), não têm prazo para acabar. Segundo o Tenente Coronel Jadilson Mercês, as tentativas de localizar o rapaz já duram mais de 30 horas e devem seguir até que ele seja finalmente encontrado.

Na última madrugada, pelo menos 60 bombeiros atuaram nas buscas de forma ininterrupta. Caso Paulo não seja encontrado até o final da noite desta quinta-feira (28), o fato deve se repetir. "Vamos continuar os trabalhos até encontrar a vítima. Os bombeiros só saem daqui depois de realmente encontrar essa vítima", garantiu o tenente.