G20: o que é o grupo, quais países participam, programação e mais

A Cúpula de Líderes do G20 começou nesta segunda-feira, 18, e termina nesta terça, 19. Com a presença das lideranças dos 19 países membros, mais a União Africana e a União Europeia, a 25ª reunião acontece no Brasil, no Rio de Janeiro (RJ). VEJA os três momentos que marcaram o primeiro dia do G20



A Cúpula é realizada para ser apresentada a conclusão dos trabalhos conduzidos pelo país que ocupa a presidência rotativa do grupo. É o momento em que chefes de Estado e de Governo aprovam os acordos negociados ao longo do ano, e apontam caminhos para lidar com os desafios globais.

Quais são os países do G20? Confira lista Os países que integram o G20 são (em ordem alfabética): África do Sul

Alemanha

Arábia Saudita

Argentina

Austrália

Brasil

Canadá

China

Coreia do Sul

Estados Unidos

França

Índia

Indonésia

Itália

Japão

Reino Unido

Rússia

Turquia

União Europeia

União Africana O que é o G20 e quais são seus objetivos? O G20 ou Grupo dos 20 foi criado em 1999, após as sucessivas crises financeiras da década de 1990. É um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 18 maiores economias do mundo mais a União Africana e União Europeia. Juntos, representam cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população global. Suas cúpulas anuais reúnem líderes mundiais para definir diretrizes e compromissos sobre esses temas.

O grupo tem como principal objetivo promover a cooperação econômica, financeira e política entre as maiores economias do mundo, incluindo países desenvolvidos e emergentes. Ele serve como um fórum para discutir questões globais e buscar soluções conjuntas para desafios econômicos e financeiros. O G20 busca fortalecer a estabilidade econômica e evitar crises financeiras globais, por meio da coordenação de políticas econômicas entre os países membros, além de promover estratégias para impulsionar o crescimento econômico sustentável e inclusivo, abordando questões como mudanças climáticas, desigualdade social e desenvolvimento tecnológico.

O G20 tem o propósito de dialogar temas que sugerem um crescimento econômico, como inteligência artificial, segurança digital e transição energética, que impactam a economia e a sociedade global.

Qual a posição do Brasil no G20? O Brasil assumiu a presidência do G20 em 1º de dezembro de 2023, integra o grupo 3, ao lado de Argentina e México. Quem é o líder do G20? A presidência rotativa do grupo este ano está com o Brasil, que promove reuniões para discutir temas como inclusão social, governança global e transição energética. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva preside a cúpula, enquanto os líderes tratam de tópicos como a erradicação da fome e desenvolvimento sustentável. Veja qual foi a declaração final da cúpula do G20 nesta segunda-feira Na cúpula do G20 encerrada nesta segunda-feira , 18, no Rio de Janeiro, os líderes das maiores economias globais aprovaram uma declaração final que enfatiza a responsabilidade fiscal e políticas de crescimento sustentável.

O documento destaca a necessidade de reconstruir reservas nacionais e adotar medidas que catalisem investimentos públicos e privados, promovendo produtividade e inclusão social. Sustentabilidade fiscal e justiça tributária A declaração reafirma que os países membros do G20 trabalharão para garantir a sustentabilidade fiscal ao mesmo tempo em que promovem o crescimento econômico. “Nossas políticas fiscais irão garantir a sustentabilidade fiscal e reconstruir as reservas, mantendo-se favoráveis ao crescimento e catalisando investimentos públicos e privados em reformas que aumentem a produtividade”, diz o texto.