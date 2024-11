Os três momentos que marcaram o primeiro dia do G20

O presidente brasileiro, anfitrião do encontro, abraçou ou sorriu para todos os convidados que chegaram nesta segunda-feira (18) ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, exceto para um deles: o presidente argentino, Javier Milei.

Com uma expressão dura, bem diferente da que vinha apresentando, Lula apenas estendeu a mão para dar as boas-vindas a Milei, que chegou acompanhado de sua irmã, Karina. Após o cumprimento, os dois posaram para uma foto com gestos comedidos.

Milei, no entanto, não foi um "patinho feio". Aproximou-se sorridente diversas vezes do presidente francês, Emmanuel Macron, que visitou Buenos Aires no fim de semana. O europeu respondeu com risos e piadas.

“Macron & Milei - o ‘bromance’ [amizade íntima entre homens] inesperado do G20 do Rio”, publicou um usuário no X, em possível referência a diferenças políticas. O primeiro promove o multilateralismo, enquanto o segundo o critica.

O clima amistoso entre os dois líderes lembrou as fotos que viralizaram de Macron com Lula durante a visita oficial do presidente francês à Amazônia em março. Internautas chamaram as imagens de "Album de Casamento" e “La La Land”, referindo-se ao filme vencedor do Oscar.

- Ausência de Biden -