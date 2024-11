No G20 Brasil, premiê britânico elogia Aliança Contra a Fome e pede fim de guerras

Em sua primeira reunião de cúpula do G20, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, prometeu nesta segunda-feira, 18, no Rio trabalhar em conjunto com os demais países para combater as mudanças climáticas, pediu o fim das guerras na Ucrânia e em Gaza e elogiou o programa Aliança contra a Fome, lançado oficialmente nesta segunda-feira pelo presidente Lula na abertura de reunião de cúpula do G20.

"Precisamos de uma liderança global renovada e resoluta para enfrentar a pobreza e a fome. A Aliança Global do presidente Lula nos ajudará a enfrentar esse desafio", disse Starmer em discurso na plenária, ressaltando que o Reino Unido estava se juntando à iniciativa.