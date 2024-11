Menina de 3 anos morre após se afogar em piscina de prédio em Salvador

Uma menina de três anos morreu na tarde do último sábado, 16, depois de se afogar na piscina de um prédio, no Imbuí, bairro nobre da cidade de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, ela foi identificada como Sophia Sobral Souza.

Na ocorrência que foi registrada na 9ª Delegacia, a menina ficou submersa na piscina e chegou a ser socorrida pela família e por vizinhos. Ela foi levada ao Pronto Atendimento Alfredo Bureau (UPA do Marback), onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e tentou reanimá-la.