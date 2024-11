Homem em situação de rua é encontrado morto prensado em elevador

Um homem de 34 anos foi encontrado morto na última quarta-feira, 14, prensado em um elevador do Shopping Estação, em Curitiba. O corpo foi achado por um funcionário do local. Na ocasião, o trabalhador estava realizando um serviço de manutenção quando notou gotas "vermelhas" saindo do poço do equipamento.

Vítima foi encontrada após a empresa responsável pela manutenção do equipamento ter sido acionada. Segundo informações dos bombeiros, ela ficou presa entre o elevador e a parede do poço, morrendo no local.