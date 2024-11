Homem mata colega de trabalho após ela rejeitar beijá-lo em Goiás

Cintia Ribeiro cuidava de um casal de idosos com Alzheimer. No dia da ação criminosa, ela chegou na residência para o expediente e o suspeito, que estava trabalhando com ela, tentou beijá-la, mas foi rejeitado.

Com o sumiço de Cíntia, o homem ligou para à família dos idosos informando que a colega não tinha aparecido para trabalhar. No entanto, família da vítima acionou a polícia quando notou o desaparecimento da mesma e agentes identificaram que câmeras do local mostraram que ela chegou a entrar no trabalho.

Marcelo se tornou o principal suspeito, também pelo fato de ter pedido uma pá ao vizinho no dia do crime. Ele foi preso na terça-feira, 5, após o corpo da vítima, que era casada e mãe de quatro filhos, ser encontrado pela polícia. Homem responde agora por feminicídio, ocultação de cadáver, tentativa de estupro e furto.