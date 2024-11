Tremor sentido em mais de 20 cidades de MG pode ter vindo do ar; entenda

“Estava sentado no sofá, senti ele vibrar (como se um celular estivesse vibrando debaixo da espuma do sofá). Foi muito rápido”, reportou o mineiro Valcir A. R. na noite de sábado, em Poços de Caldas. “Fiquei esperando o registro nos sites que informam tremores mas não apareceu nada”.

Uma série de notas compartilhadas pelo público no portal do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) entre sábado, 9, e domingo, 10, relataram a presença de tremores em ao menos 26 municípios de Minas Gerais.

A causa continua incerta, mas o centro destacou a impossibilidade de um terremoto ter ocorrido na região. Entre as hipóteses levantadas, encontra-se a quebra da barreira do som (“sonic boom”) por uma aeronave.

Em relação aos outros depoimentos, reportados em cidades mineiras no sábado e no domingo, nenhum registro oficial foi apresentado pela Rede Sismográfica Brasileira.

Um dos comentários, feito por Júlio F. na cidade de Varginha (MG), afirma: “Estava no último apartamento do prédio e senti as coisas balançarem junto com minha esposa”. O usuário informou que a intensidade do tremor, sentido no dia 9 de novembro, às 22h, foi fraca.

"Estávamos na beira da rua quando começou. Estava eu e mais seis pessoas e todos nós sentimos”, comentou Flávio A., em Turvolândia (MG). “Foi algo de 30 segundos, como um vibrado e um balanço, mas fraco. Quando entramos dentro de casa, o lustre estava balançando".