Tremores de terra são registrados em Sobral, no Norte do Ceará

As informações sobre os eventos que ocorreram no Ceará foram confirmadas pelo Laboratório de Sismologia da UFRN

A cidade de Sobral, no interior do Ceará, registrou neste sábado,31, dois tremores de terra. As informações são do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).



Os fenômenos, considerados de baixa magnitude, ocorreram às 05:24, com intensidade 1,7 e às 17:21, registrado como atividade sísmica de grau 1,8. Os registros foram feitos pelas estações operadas pelo Laboratório.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora