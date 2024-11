Celular proibido na escola: veja o que diz a lei aprovada em SP

Celular proibido na escola: entenda projeto de lei aprovado na Assembleia de SP Crédito: master1305/Freepik

Aprovado nessa terça-feira, 12, por unanimidade na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o projeto de lei (PL) nº 293/2024 visa a proibição do uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos por alunos de escolas públicas e privadas no estado. A proposta, de autoria da deputada Marina Helou (Rede) e assinada por outros 42 parlamentares, segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A ação deve alterar a Lei 12.730/2007, incluindo novos dispositivos e regramentos.

Em sua justificativa, a propositura apresenta estudos que apontam a presença do telefone na redução da capacidade cognitiva e seu efeito "cumulativo e duradouro nas habilidades dos adolescentes de se concentrarem e se dedicarem a tarefas importantes".

Confira o que diz o projeto de lei que proíbe o uso de celulares em escolas no estado de São Paulo, aprovado pela Alesp.

Celular proibido na escola: entenda projeto O texto aprovado pelo Plenário foi um substitutivo, de acordo com informe da Alesp, e apresentado em "reunião conjunta entre as comissões de Educação e Cultura e Finanças, Orçamento e Planejamento da Casa".

No conteúdo apoiado, o uso de dispositivos eletrônicos com acesso à internet é vedado aos estudantes. Caso optem por levar celulares, estes deverão ser armazenados, sem possibilidade de alcance no período das aulas. Os protocolos para o armazenamento deverão ser definidos em conjunto pela Secretaria de Estado da Educação e as secretarias de Educação municipais. Celular proibido na escola: o que muda? Uma das preocupações levantadas por pais e alunos seria a contemplação de uma comunicação externa.

Na proposta, a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo e as escolas da rede privada ficam a cargo da criação de canais acessíveis para conversação entre as instituições de ensino e os responsáveis. Veja o que mais pode mudar e possíveis dúvidas sobre o PL. Todos os tipos de aparelho são proibidos? Para os fins da lei, consideram-se dispositivos eletrônicos quaisquer equipamentos que possuam acesso à internet. Estes incluem (mas não se limitam a):

Celulares;

Tablets;

Relógios inteligentes;

No projeto, considera-se o termo "período das aulas" como o momento de permanência do aluno na escola. O tempo inclui os intervalos entre as aulas, recreios e eventuais atividades extracurriculares. Na prática, os estudantes não poderão utilizar os seus aparelhos durante os intervalos.