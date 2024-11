Temporais atingem o RS: em duas horas choveu quase todo esperado para novembro

A previsão é de mais chuva nesta segunda-feira, 4, no Rio Grande do Sul, principalmente próximo a fronteira com o Uruguai

A cidade de Jaguarão, no sul do Estado do Rio Grande do Sul, foi atingida neste último sábado ,2, por fortes pancadas de chuva que resultaram em alagamentos e inundações pelas ruas da cidade. De acordo com informações publicadas pelo G1, o volume de água foi de 80 milímetros.

As precipitações duraram duas horas chovendo quase todo o volume esperado para o mês de novembro, que era de 95 milímetros. De acordo com a Climatempo, a frente fria vai começar a se afastar da região neste domingo, 3. Entretanto a previsão do tempo ainda é de instabilidade em todas as regiões do estado gaúcho.

Ainda há a possibilidade das precipitações serem acompanhadas de raios e ventos de até 60km/h, principalmente nas regiões Sul, nos vales e na na Região Metropolitana de Porto Alegre, no litoral, na Serra, no Norte e no Noroeste, segundo informações publicadas pelo portal G1.