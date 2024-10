6 dicas para pedalar com segurança na chuva

Nos últimos meses do ano, é comum que as chuvas se tornem mais presentes no dia a dia dos brasileiros. Apesar de refrescar as altas temperaturas, ela pode atrapalhar os planos dos ciclistas. Entretanto, como deixar de pedalar não é uma opção para todos, é importante adotar alguns cuidados para garantir que o trajeto seja feito com segurança.

Por isso, Thiago Boufelli, diretor de operações da Tembici, empresa de tecnologia para micromobilidade na América Latina, oferece dicas práticas sobre como se proteger adequadamente e pedalar em dias de chuva. Confira!

1. Use roupas e acessórios adequados

Invista em roupas impermeáveis, como capas de chuva e calças, para se manter seco e garantir a temperatura corporal adequada. Além disso, peças impermeáveis também conservam e protegem o traje debaixo. Bonés ou óculos ajudam a melhorar a visibilidade e protegem os olhos da chuva. Considere também luvas para proteger as mãos do frio e da umidade.