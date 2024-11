Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de novembro de 2024

Nascimento do apresentador, ator e diretor Marcelo Tas (65 anos)

Apagão ocasionado pela falha de três linhas de transmissão provenientes da Usina Hidrelétrica de Itaipu deixa quase 90 milhões de pessoas sem energia elétrica e afeta diversas cidades em 18 estados brasileiros, mais cidades no Paraguai (15 anos)

Início dos conflitos da Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro (120 anos) - associados à obrigatoriedade da vacinação contra varíola por toda a população, e, em um contexto mais amplo, às reformas urbanas que estavam sendo realizadas pelo prefeito Pereira Passos e as campanhas de saneamento lideradas pelo médico Oswaldo Cruz

Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento - comemoração instituída em 2001 pela UNESCO, que é celebrada no Brasil, com a realização anual de um Concurso de Trabalhos Escritos e de Desenhos, para estudantes, além de atividades voltadas para autoridades, pesquisadores, cientistas, professores e demais interessados

Catetinho, residência presidencial oficial em Brasília arquitetada por Oscar Niemeyer, é tombado pelo IPHAN a pedido de Juscelino Kubitschek (65 anos)

Morte do líder da Autoridade Palestiniana e presidente desde 1969 da Organização para a Libertação da Palestina Yasser Arafat (20 anos)

Nascimento do escritor e folclorista maranhense Celso de Magalhães (175 anos) - pioneiro no estudo do folclore no Brasil

O jornalista Mário Eugênio Rafael de Oliveira, o Gogó das Sete, é assassinado quando saía da Rádio Planalto no SRTVS (40 anos) - Mário Eugênio era uma celebridade no DF. Sua coluna no Correio Braziliense e o programa policial de rádio que apresentava eram campeões de audiência. Foi morto por ter feito denúncias que evolviam o alto escalão da Secretaria de Segurança Pública do DF