Morre Monsenhor João Scognamiglio Clá Dias, fundador dos Arautos do Evangelho

Crédito: Divulgação/Arautos do Evangelho

O fundador da Associação Católica Arautos do Evangelho, Monsenhor João Scognamiglio Clá Dias, morreu na madrugada desta sexta-feira, 1º, aos 85 anos de idade, em Franco da Rocha (SP). O líder religioso lidava com as sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC), sofrido há 14 anos.

Natural de São Paulo, o monsenhor era graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). Além disso, Clá Dias participou da fundação do Instituto Filosófico Aristotélico-Tomista e do Instituto Teológico São Tomás de Aquino.

“Como fundador de nossa já grande família espiritual, deixa um legado de santidade de vida a milhões de católicos vinculados à instituição nos cinco continentes”, declarou em nota a associação Arautos do Evangelho.