Avião caça da FAB cai em Parnamirim, no Rio Grande do Norte

Um caça da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu no início da tarde desta terça-feira, 22, próximo à Base Aérea de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O piloto conseguiu se ejetar e foi resgatado por uma equipe da própria FAB.

Conforme o Estadão, o Corpo de Bombeiros Militar confirmou as informações.

A corporação foi acionada pela FAB para conter as chamas na aeronave e em uma área de vegetação. O fogo foi causado pelo querosene do caça diante do impacto no solo.