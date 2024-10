Casal aluga casa e descobre 'passagem secreta' usada por vizinha

Mulher mostra em vídeo que casa alugada tinha uma porta secreta para a casa da vizinha Crédito: Reprodução/ TikTok @teachertie

Uma professora de inglês compartilhou em seu TikTok uma experiência, no mínimo, curiosa e, em parte, preocupante. Ela havia se mudado para uma residência junto com seu marido quando foi orientada pelo corretor, ao receber o imóvel, a não abrir uma porta específica. O caso aconteceu em Curitiba, no Paraná. Thaynara Dueck foi informada de que, atrás daquela porta, havia pertences da antiga proprietária, que tinha viajado para outro país por questões de saúde. A mulher estava com a filha e retornaria após o tratamento para retirar os objetos que estavam guardados ali.



A professora e seu marido, recém-casados e recém-mudados para o imóvel, aceitaram o pedido do corretor, que foi incluído no contrato de locação, e decidiram não abrir a porta — nem mesmo para verificar o espaço. Porém, algum tempo após a mudança, o marido ouviu um barulho vindo daquela porta. Ele se aproximou e, ao bater, ouviu uma resposta do outro lado: “O que foi?”, perguntou uma voz misteriosa. Ele afirma que a resposta veio da própria proprietária do imóvel. Porta misteriosa ligava o imóvel à casa dos vizinhos: explicação O marido, que trabalhava em um escritório dentro da casa, foi a primeira pessoa a fazer essa descoberta surpreendente, explicou Thaynara.

"Ele não percebeu que havia alguém do outro lado da porta. Ela simplesmente desceu, achando que alguém estava chamando-o lá embaixo. E foi aí que meu marido percebeu que a casa dela tinha uma passagem para a nossa casa", explicou a professora.

Com mais de 860 mil visualizações e várias perguntas dos seguidores, Thaynara lançou uma segunda parte do vídeo com mais informações.