Dez crianças são hospitalizadas após contato com veneno de rato em creche de São Paulo

Segundo a Secretaria Municipal da Educação, as crianças foram prontamente atendidas e estão com o quadro de saúde estável

"Nesta segunda-feira, 21, parte do material de uma das armadilhas foi encontrado no jardim e assim que a equipe escolar tomou conhecimento da presença do produto, fez a retirada, higienização das mãos das crianças e encaminhamento para atendimento médico. Não houve ingestão", afirmou a nota da Prefeitura.

Dez crianças entre 2 e 3 anos precisaram ser hospitalizadas após entrarem em contato com veneno de rato na escola. Contaminação ocorreu na segunda-feira, 21, enquanto elas brincavam em uma área próxima ao parquinho do Centro de Educação Infantil (CEI) Diret Parque Novo Mundo, localizado na Zona Norte de São Paulo.

De acordo com o portal Uol, o CEI passou por um processo de desratização em julho, com a instalação de armadilhas em locais inacessíveis para as crianças. No entanto, parte do material de uma dessas armadilhas foi encontrado no jardim da escola nesta segunda-feira, 21.

Algumas crianças apresentaram sintomas como febre e diarreia, e permaneceram em observação no hospital. A Diretoria Regional de Educação abriu processo de apuração, para que medidas sejam tomadas.