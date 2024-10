G20 Brasil: GT de Finanças do B20 propõe ações para aumentar investimentos e acelerar transição

O grupo de trabalho que trata das frentes de finanças e infraestrutura no Business 20 (B20) - fórum onde empresários formulam propostas de políticas públicas aos países do G20 - divulgou nesta terça-feira, 22, o documento com recomendações em três eixos a serem levadas aos líderes das 20 maiores economias do mundo.

O trabalho aborda a necessidade de aumentar investimentos em infraestrutura, acelerar a transição à economia de baixo carbono e melhorar a integração de pequenas e médias empresas a cadeias globais de valor. As recomendações incluem a mobilização de capital privado a investimentos climáticos. A força de trabalho propõe também a aprovação de projetos de infraestrutura sustentável, além da melhor inclusão financeira e apoio regulatório para pequenos e médios negócios.

Segundo defende o grupo no documento, atrair investimentos na agenda climática passa por rever o papel dos bancos de desenvolvimento, assim como revisar o ambiente regulatório, buscando o crescimento sustentável e uma transição justa em mercados emergentes até 2030. Os investimentos climáticos, sustentam os autores do documento na primeira recomendação, devem deixar de ser vistos como um fardo e passarem a ser reconhecidos como uma oportunidade sem precedentes ao crescimento econômico.