Homens armados invadem comunidade do Rio de Janeiro; veja

Mais de 20 homens armados de fuzis e pistolas invadiram a comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desse sábado, 19. As imagens foram captadas por câmeras de segurança, que também mostram moradores passando na hora.

Os homens, que estavam vestidos de preto e encapuzados, seriam milicianos tentando retomar o controle da comunidade, que atualmente é ocupada pelo Comando Vermelho. Eles também chegaram a entrar em comércios da região.

De acordo com informações apuradas pelo portal Estadão, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio comunicou que o local está ocupado por policiais e que as imagens estão sendo analisadas pelo setor de inteligência da empresa e até o momento não houve registro de confrontos.