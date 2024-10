RJ: ônibus são sequestrados por criminosos para barricadas em operação policial

Sete ônibus são sequestrados por criminosos e utilizados como barricadas durante operação policial no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ G1 RJ

Criminosos sequestraram oito ônibus na Estrada do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no começo da tarde desta quarta-feira, 16. Os veículos estão sendo utilizados como barricadas durante uma operação realizada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), na comunidade de Tijuquinha. As informações são do G1 RJ. O trecho interditado pelos criminosos dá acesso às comunidades da Muzema, Tijuquinha e Rio das Pedras. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao G1, o sindicato das viações que atuam na Capital fluminense afirmou que os bandidos pediram para que os passageiros descessem do coletivo e atravessaram os veículos na via.

"Esse tipo de estratégia que os criminosos utilizam é para desviar a atenção da Polícia Militar do ponto onde a gente está atuando ali, tentando criar essa cortina de fumaça, levando a desordem, o caos para pessoas inocentes", disse a porta-voz da Polícia Militar, tenente coronel Cláudia Moraes. A Polícia Civil do Rio de Janeiro explicou que o crime organizado desenvolveu, ao longo dos anos, um cargo específico, intitulado gerente de barricada, que fica responsável pela instalação de bloqueios nas comunidades do Rio. O intuito da estratégia é dificultar o acesso da polícia. Devido à operação, a estrada foi interditada nos dois sentidos, ocasionando na formação de uma longa fila de ônibus no perímetro. Em entrevista à Globo News, o porta-voz do sindicato, Paulo Valente, mencionou que o engarrafamento causado pelo sequestro dos ônibus "vai muito além e já são praticamente 200 ônibus parados".