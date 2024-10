Cidade do Interior do Piauí já conquistou quase 300 medalhas em Olimpíada de Matemática

Com cerca de 6 mil habitantes, o município de Cocal dos Alves é localizado a quase 300 km de Teresina

Um município localizado no Interior do Piauí tem ganhado destaque pelo desempenho na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (Obmep). Com quase 300 medalhas ao longo de 18 anos participando de edições da olimpíada, Cocal dos Alves é conhecido como "capital da Matemática". O município tem cerca de 6 mil habitantes e fica distante cerca de 300 km de Teresina.

Conforme o Ministério da Educação (MEC), a edição deste ano teve a participação de mais de 18 milhões de alunos, desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Integraram a competição 55,3 mil escolas públicas e privadas, em 99,8% dos municípios brasileiros.

Um dos destaques da cidade é o Centro Estadual de Tempo Integral (Ceti) Augustinho Brandão, que reúne quase todas as medalhas conquistadas Cocal dos Alves na Obmep. A atuação do professor Antônio Cardoso do Amaral é inspiradora.