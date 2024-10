Motorista é preso após avançar com o carro contra guarda de trânsito em São Paulo

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante após ter avançado com o carro contra uma guarda de trânsito que estava o multando por parar em um local inadequado. A agente teve que se agarrar ao capô do veículo para não ser atropelada.

De acordo com informações apuradas pelo portal G1, os agentes foram encaminhados ao local para atender uma denúncia de estacionamento proibido e identificaram que o veículo estava com o licenciamento atrasado há cinco anos.

Eles relataram, no Boletim de Ocorrência (BO), que a discussão com o motorista foi sobre o guinchamento do seu carro. Além disso, após a identificação do suspeito, foi descoberto que o mesmo não possuía habilitação.