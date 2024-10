Paraíba: suspeita de degolar o próprio filho morre após ser baleada pela Polícia

Maria Rosália Gonçalves Mendes, 26, morreu durante a madrugada desta quinta-feira, 17, no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, na Paraíba, onde estava internada há quase um mês. A mulher era suspeita de degolar o próprio filho de seis anos no dia 20 de setembro, dentro do apartamento onde moravam, no bairro Mangabeira IV.

Segundo informações divulgadas pelo G1 Paraíba, Maria estava com a cabeça da criança no colo quando foi encontrada por policiais militares. Os agentes foram acionados por vizinhos da acusada, que ouviram gritos vindos da residência onde ela morava.