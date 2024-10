Na madrugada do último domingo, 13, uma caixa d’água com 269 mil litros desabou em um condomínio no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia, São Paulo (SP). A estrutura caiu um segundo depois que um motociclista passou em frente ao local onde estava a caixa d’água.

De acordo com a rádio CBN Campinas, alguns apartamentos foram atingidos e janelas foram quebradas devido a pressão da água, além disso, algumas residências ficaram com lama e moradores ficaram sem água por algumas horas.

A prefeitura da cidade informou que a Defesa Civil esteve presente no local nesta segunda-feira, 14, e constatou que a estrutura do prédio não foi comprometida, além disso foi informado que por ser uma área particular, a limpeza e remoção da estrutura será responsabilidade do condomínio.