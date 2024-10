PF vai investigar caso de pacientes com HIV após transplantes no Rio

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil também abriram inquéritos para investigar o caso. Seis pacientes testaram positivo para HIV

A falha teria ocorrido em testes do Laboratório PCS Saleme, contratado por licitação pela Fundação Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ). O local foi interditado cautelarmente.

A Polícia Federal (PF) vai investigar o caso dos pacientes que testaram positivo para HIV após receberem transplante de órgãos no Rio de Janeiro. Dois doadores e seis receptores foram confirmados com a infecção por HIV. A informação é do O GLOBO.

O Ministério da Saúde determinou a instalação de auditoria urgente pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS) no sistema de transplante do Rio de Janeiro, bem como a apuração de eventuais irregularidades na contratação do referido laboratório.

A Secretaria e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) informaram que abriram sindicâncias para identificar e punir os responsáveis. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil abriram inquéritos para investigar o caso.

Situação "sem precedentes e inadmissível", diz secretaria

O Sistema Nacional de Transplantes é considerado o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo. Ele é garantido a toda a população por meio do SUS, que, por sua vez, é responsável pelo financiamento de cerca de 88% dos transplantes no país, segundo dados do Ministério da Saúde.