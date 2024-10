Com pagamento de multa ao STF, veja quando X pode voltar no Brasil

Um mês após sua suspensão, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o X - antigo Twitter - efetuou o pagamento das multas vigentes no último final de semana. Agora, cabe ao órgão brasileiro liberar novamente o acesso à rede social.

A informação foi divulgada pelo colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles. Após a transferência, análise e aprovação do pagamento, a provável data para o retorno nacional do X no Brasil seria no dia 9 de outubro, quarta-feira.

