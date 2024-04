Governo manda recolher dez marcas de azeite dos mercados por fraude; veja lista

O Ministério da Agricultura Pecuária (Mapa) determinou a retirada de dez marcas de azeites de oliva extravirgem dos mercados no Brasil. A decisão vem após o órgão identificar um esquema esquema ilícito de importação, adulteração e distribuição de produtos fraudados . A determinação foi divulgada na noite desta sexta-feira, 15.

Em nota, o Ministério cita que “caso [os consumidores] tenham adquirido esses produtos devem deixar de consumi-los, podendo solicitar sua substituição nos moldes determinados pelo Código de Defesa do Consumidor ”.

Veja as marcas:

Terra dos óbidos;

Serra Morena;

De Alcântara;

Vincenzo;

Az Azeite;

Almazara;

Escarpas das Oliveiras;

Don Alejandro;

Mezzano;

Uberaba.

Dica aos consumidores

Ainda de acordo com o Mapa, o azeite de oliva é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo, atrás apenas do pescado. Para evitar ser enganado, alguns cuidados devem ser tomados na hora de escolher os produtos: