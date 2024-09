Venezuela: quando os interesses de Rússia e China se chocam com os do Brasil

As duas potências antagônicas aos Estados Unidos disputam influência no país sulamericano, mas esquecem de pesar os interesses do Brasil, que faz fronteira direta com a Venezuela. O POVO conversou com dois especialistas em Relações Internacionais para entender os conflitos de interesses das posições da Rússia e China com o Brasil quando se trata de Venezuela

Rússia e China, as duas principais contestadoras do poder norte-americano e da ordem internacional, têm interesses em manter uma boa relação com o regime venezuelano de Nicolás Maduro. A Rússia tem ambições geopolíticos na contestação à influência dos Estados Unidos na região, semelhante ao apoio que oferece a Cuba.

Desde o final das contestadas eleições na Venezuela, o país sul-americano tem dominado os noticiários diante das alegações de fraude, ausência de transparência na apuração dos resultados e perseguição de opositores do regime. A recente fuga para exílio de Edmundo González, ex-candidato na eleição e que alega ter vencido o pleito, consolida a percepção do endurecimento da ditadura chavista.

Além disso, o Brasil tem mais de 2 mil km de fronteiras com a Venezuela, e uma repressão ainda mais do regime pode aumentar ainda mais o fluxo migratório para o Brasil, em especial ao estado de Roraima.

O professor da Universidade Federal Fluminense, e pesquisador de Harvard, Vitelio Brustolin, disse, em entrevista ao O POVO, que a Venezuela precisa menos do Brasil hoje do que precisava antes, e a aliança do país com China e Rússia dá segurança ao país em virar as costas ao Brasil. Além desse fator, o especialista lembra as volumosas vendas de material bélico russo ao país sulamericano.

“A Venezuela precisa menos do Brasil do que precisava no passado. A Venezuela recebe muito equipamento militar tanto da Rússia quanto da China. Aeronaves de guerra, como o SU 30, foram recebidos 24 dos quais 12 parecem estar operacionais, oito Y-8, que são aviões chineses. Muito equipamento para uso pessoal, metralhadoras, fuzis de assalto”, explicou Vitelio.

Segundo o professor, o mundo passa por um segundo período da Guerra Fria, e a Venezuela é o que ele chama de ponta de lança, o mais importante aliado de Rússia e China nas Américas. “A Venezuela se vê em uma segunda Guerra Fria. Diferente do que aconteceu na primeira Guerra Fria, a ponta de lança era Cuba. Nesse momento, Cuba continua sendo uma parceira da Rússia, mas a maior ponta de lança para Rússia na América do Sul é a Venezuela”.