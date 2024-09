Crise na Venezuela: o que se sabe sobre a fuga de Edmundo González para a Espanha

Edmundo González, opositor de Maduro, deixou a Venezuela e foi para a Espanha Crédito: RAUL ARBOLEDA / AFP

González alega que temia pela sua vida e de seus familiares, com a fuga do candidato ocorrendo após o Ministério Público solicitar sua prisão, que foi aceita pela Justiça da Venezuela. O opositor era processado por cinco crimes eleitorais após a divulgação de atas de votação que comprovariam sua vitória na eleição. A cobrança pelas atas da eleição O regime de Maduro alegou um ataque hacker no dia da eleição como motivo da não divulgação dos documentos pelo conselho eleitoral. A oposição contesta as decisões do Ministério Público e do Judiciário por considerar o aparelhamento dessas instâncias pelo governo Maduro.

A divulgação desses documentos continua a ser uma exigência do Brasil e da Colômbia para reconhecerem a vitória de Maduro. Após a pressão internacional, o autocrata recorreu à Justiça que deferiu sua vitória, e pôs as atas eleitorais em sigilo.



A oposição divulgou as atas eleitorais às quais teve acesso, cerca de 80% do total dos documentos, que no Brasil são chamados de boletins de urna, impressos por cada urna após o término da votação. As atas, divulgadas na internet, mostraram uma vitória de 67% para González. Abrigo na Embaixada da Holanda Após a divulgação dos documentos, o Ministério Público venezuelano, convocou o candidato em três ocasiões para testemunhas na Justiça, embora Edmundo não tenha comparecido. González Urrutia, se abrigou na embaixada da Holanda logo após às eleições, diante do iminente endurecimento do regime após o pleito.

O ex-candidato permaneceu no local até a última quinta-feira, 5, quando mudou para a residência do embaixador espanhol em Caracas. Segundo o chanceler espanhol, José Manuel Albares, o pedido partiu de Urrutia, negando qualquer negociação com o governo Maduro. “González solicitou o direito de asilo e a Espanha irá, naturalmente, concedê-lo. Pude falar com ele, ele me transmitiu a sua gratidão e eu transmiti-lhe a alegria por estar bem”, destacou o chanceler, segundo informações do La Nación.