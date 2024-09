Mulher é presa após cortar pênis do marido com faca em Rondônia

Uma mulher foi presa por arrancar a genitália do marido com uma faca de cozinha. O caso foi registrado na cidade de Cacoal. A suspeita, de 48 anos, foi capturada em flagrante por lesão corporal grave e teve a prisão convertida em preventiva. A informação é do g1 Rondônia.

Após o crime, ela ainda chegou a perseguir a vítima pela vizinhança, além de invadir casas de pessoas desconhecidas. Conforme a Polícia Militar, a mulher confessou o que tinha feito.

Ela afirmou que, após beber, seu companheiro não teria conseguido ter uma ereção. Chateada com a situação, pegou uma faca e cortou o pênis do marido.