Nova espécie de crocodilo com 85 milhões de anos é achada em SP

Fósseis foram encontrados com outra espécie, em 2011, em uma rocha removida, mas publicação aconteceu apenas no mês passado

Os fósseis foram encontrados juntos aos do "crocodilo caipira", em 2011, em uma rocha removida para a construção de uma ponte durante as obras de duplicação de uma rodovia, explicou Fabiano Vidoi Iori, paleontólogo e um dos pesquisadores da pesquisa, em entrevista ao portal g1.

O estudo foi publicado em agosto deste ano na revista científica American Association for Anatomy.

Um grupo de pesquisadores descobriu uma nova espécie de crocodilo carnívoro que viveu há 85 milhões de anos em Catanduva , no interior de São Paulo. O carnívoro possui quatro metros.

Fabiano relembra que, no começo das análises, o grupo achava se tratar de uma espécie já constatada na literatura.

Entretanto, o professor Felipe Montefeltro, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), de Ilha Solteira, em São Paulo, notou singularidades.

Os novos materiais se resumem, em destaque, para as partes do crânio e mandíbula do animal, que possui rosto alongado diferente o suficiente para ser tido como um novo gênero e espécie, a Epoidesuchus tavaresae.