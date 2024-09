Ongs veem falta de ambição do G20 para abandonar combustíveis fósseis

Um rascunho da declaração do G20 consultado pela AFP "saúda e apoia plenamente o resultado ambicioso e equilibrado" da COP28, que ocorreu em Dubai no ano passado.

Organizações ambientalistas expressaram nesta quarta-feira (11) preocupação com a falta de compromisso dos países do G20 em avançar em direção a uma transição que elimine o uso de combustíveis fósseis.

O documento de trabalho, com as cores da presidência brasileira do G20 e datado de 24 de outubro próximo, dia previsto para uma reunião dos ministros das Finanças do grupo em Washington, representa um retrocesso em comparação com um rascunho anterior, também consultado pela AFP.

Esse texto incluía explicitamente o apelo para abandonar gradualmente os combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás) como fontes de energia.

"Uma declaração do G20 que nem mesmo mencione a transição fora das energias fósseis... por parte das 20 economias mais poderosas do planeta, criaria um precedente preocupante", destacou Maria Victoria Emanuelli, da 350.org.