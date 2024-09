Queda de avião em Teresina deixa duas pessoas feridas

Avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo, 8, em Teresina; médico Jacinto Lay pilotava o avião e está entre as vítimas gravemente feridas

Um acidente aéreo ocorreu na manhã deste domingo, 8, em Teresina, no Piauí, e deixou duas pessoas gravemente feridas.

A aeronave, do modelo PU-CCO na cor vermelha, caiu na BR-316, no bairro Parque Piauí. O avião se chocou contra um terminal de ônibus, e em seguida, colidiu com uma van estacionada próxima ao local.

Um dos feridos é o neurocirurgião Jacinto Lay, que pilotava a máquina. Outra mulher, que não teve identidade divulgada, sofreu lesões ao ser atingida durante a queda.