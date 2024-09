Presidente da Argélia é reeleito com 94,65% dos votos

A Anie não divulgou novos números da participação ao anunciar os resultados, depois de informar no sábado, no fim do horário de votação, que a "taxa média de participação" era 48,03% às 20H00", sem informar o número exato de eleitores.

Em dezembro de 2019, Tebboune foi eleito com 58% dos votos, em uma eleição com comparecimento de apenas 39,83% (60% de abstenção), marcada pelo boicote no auge do movimento de protesto conhecido como 'Hirak', que defendia uma mudança de sistema.

O presidente enfrentou dois candidatos na eleição de sábado: Abdelaali Hassani, um engenheiro de 57 anos e líder do Movimento Sociedade pela Paz (MSP, principal partido islamista) e Youcef Aouchiche, 41 anos, ex-jornalista e senador, que lidera a Frente das Forças Socialistas (FFS, o partido de oposição mais antigo).