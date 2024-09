Adolescente simula assalto entre amigos, é baleado pela PM e morre

Mateus dos Santos passava de moto e decidiu fazer 'brincadeira' com dois amigos de escola em Feira de Santana (BA)

O homem que pilotava a motocicleta parou o veículo e o adolescente colocou a pegadinha em prática. Ele fingiu que o celular era uma arma. Foi quando uma guarnição da Polícia Militar passou no local, viu a cena e atirou contra Mateus e o motociclista. Mateus foi atingido na virilha. Segundo a PM, eles estavam na contramão da via.

Um adolescente de 14 anos, identificado como Mateus dos Santos Souza, morreu enquanto simulava um "assalto" entre amigos após ser baleado por policiais militares no bairro Papagaio, em Feira de Santana, Região Metropolitana de Salvador (BA), nessa sexta-feira, 6. A ação fazia parte de uma "pegadinha" para assustar dois amigos.

De acordo com familiares de Mateus, ambos estavam desarmados. O garoto tinha o costume de fazer essa brincadeira e ele estava indo trabalhar no momento do ocorrido.

O motociclista de 33 anos foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento e transferido para o Hospital Clériston Andrade. Ele recebeu alta hospitaliar neste sábado, 7 de setembro. Já Mateus, 14, foi socorrido para um hospital particular chamado Emec, onde passou por cirurgia no mesmo dia, todavia, na madrugada do dia seguinte veio a óbito.

Adolescente morto após simular assalto: PMs foram afastados da corporação

Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes envolvidos no caso foram afastados da corporação.