Médico que pilotava avião que caiu em Teresina já havia sofrido acidente com aeronave

O neurocirurgião Jacinto Lay, de 50 anos, que pilotava a aeronave que caiu na zona rural de Teresina, no Piauí, na manhã deste domingo, 8, já havia se envolvido em um acidente aéreo em março do ano passado, quando precisou fazer um pouso de emergência no Maranhão.

A aeronave, do modelo PU-CCO na cor vermelha, caiu na BR-316, no bairro Parque Piauí. O avião teria atingido uma van e uma moto antes de chegar ao solo. Uma jovem de 27 anos que estava na moto atingida está em estado grave.

Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local e encaminhados ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O médico sofreu traumatismo cranioencefálico e fratura nas pernas.