Empresa do RS é condenada a indenizar funcionária vítima de ofensas racistas e exclusão

Mulher teria sido chamada de "negrinha" e "lerda" por uma chefe, além de não ser convocada para reuniões do setor

Segundo relato da funcionária divulgado no processo, as ofensas teriam ocorrido de 2017 a 2020. Ela trabalhava na cozinha da empresa, uma indústria de caixas eletrônicos, máquinas de pagamentos e cancelas eletrônicas.

A mulher teria sido chamada de “negrinha” e “lerda” por uma chefe, além de não ser convocada para reuniões do setor. Caso ocorreu na cidade de Gravataí , na Região Metropolitana de Porto Alegre, e foi tornado público no último dia 4.

A segunda instância da Justiça do Rio Grande do Sul condenou uma empresa de automação a indenizar, em R$ 15 mil, uma funcionária, por danos morais devido a ofensas racistas .

A mulher afirmou sofrer “maus-tratos constantes”, em uma conduta “ríspida e agressiva" da chefe. Foi citada discriminação por questões raciais. Ela e outras mulheres negras não seriam chamadas para reuniões semanais que diziam respeito às funções que exerciam. A chefe ainda “só falava com cozinheiras brancas, que recebiam um melhor tratamento”.

Uma testemunha corroborou as informações. Segundo o relato, a cozinheira foi alvo de ofensas racistas e de gritos da chefe na frente dos colegas.

O depoimento foi citado pela desembargadora Beatriz Renck, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4). A relatora do caso considerou-o comprovação de que "a parte autora, uma mulher negra, foi submetida a tratamento discriminatório e sofreu micro agressões raciais por parte de sua superior hierárquica".