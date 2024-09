Deolane tem pedido de habeas corpus negado e é levada para penitenciária no Recife

De acordo com o portal Terra, a defesa de Deolane solicitou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Eles argumentam que a detenção "mostra-se desproporcional e desnecessária" e que "causa danos irreparáveis à sua imagem, reputação e ao exercício de sua profissão".

A advogada, empresária e influenciadora Deolane Bezerra teve o pedido de habeas corpus negado nesta quarta-feira, 4, e foi transferida para a Colônia Penal Feminina do Recife. A ex-participante da Fazenda foi presa após uma operação policial sobre lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A ação, denominada de "Integration" , cumpriu outros 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão nas cidades de Recife, Campina Grande, na Paraíba, Barueri, em São Paulo, em Cascavel e Curitiba, no Paraná, e em Goiânia, em Goiás.

As investigações da operação foram iniciadas em abril de 2023. Elas contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e das polícias civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás. No total, 170 policiais participam da operação.