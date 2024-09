Trilha de Letras recebe a poetisa carioca Bruna Mitrano

Um dos novos e elogiados nomes na nova era de poetas, a carioca Bruna Mitrano é a entrevistada do programa Trilha de Letras de hoje (4), às 23h, na TV Brasil. Na conversa com a apresentadora Eliana Alves Cruz, ela detalha a atual “cara” da poesia brasileira: feminina, jovem, bem-sucedida nas redes sociais e com textos que abordam tanto questões pessoais quanto coletivas.

Mas Bruna tem também outros diferenciais: nascida e criada em uma periferia do Rio de Janeiro, que só ganha destaque na imprensa por casos de violência, ela traz essa brutalidade de um cotidiano duro e cruel para seus escritos com a mesma naturalidade com que fala sobre o que Ninguém quis ver, nome de seu livro mais recente. Pelas palavras de Bruna, não há como deixar de ver.

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora do programa que entrou no ar em abril de 2017. Nesta temporada, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro