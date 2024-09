Starlink recua e decide cumprir ordem do STF para bloqueio do X no Brasil

A empresa de internet via satélite de Elon Musk, Starlink, recuou e disse nesta terça-feira, 03, que vai cumprir a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de bloquear o acesso à plataforma X no país.



Em uma publicação no próprio X, a empresa disse que "está fazendo de tudo” para manter os brasileiros conectados à rede social, mas que vai seguir as determinações do STF. Moraes já havia mandado bloquear as contas bancárias da empresa.

"Seguindo o pedido da semana passada de Alexandre, que congelou as finanças da Starlink e impediu que realizasse transações financeiras no Brasil, iniciamos imediatamente um processo legal no Supremo Tribunal Federal, explicando a grande ilegalidade dessa ordem e solicitando que o Tribunal descongelasse nossos ativos. Independentemente do tratamento ilegal, estamos cumprindo a ordem de bloquear o acesso ao X no Brasil", publicou na rede social.